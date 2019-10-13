Новости Украины

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Луценко заявил, что не имел контактов с Фруманом и Парнасом. Фото: Аргумент

Луценко заявил, что не имел контактов с Фруманом и Парнасом

13 окт 2019, 18:09
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Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, не просил американских бизнесменов украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана склонить партнеров личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани к тому, чтобы уволить бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

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Таким образом, Луценко не подтвердил информацию, опубликованную американской прессой. По словам экс-генпрокурора, у него никогда не было договоренностей с Джулиани о таких действиях. Об этом он сказал в комментарии «Украинской правде»,

Кроме того, Луценко добавил, что с Фруманом и Парнасом его познакомил сам Джулиани.

Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел, — сообщил он.

Напомним, что по данным газеты «Нью-Йорк таймс», Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника, чье имя не разглашается. По данным AP, Парнас работал с юристами украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.​

Источник: Ракурс


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