Новости Украины

Луценко заявил, что не имел контактов с Фруманом и Парнасом. Фото: Аргумент

https://racurs.ua/n128029-lucenko-zayavil-chto-ne-imel-kontaktov-s-frumanom-i-parnasom.html

Ракурс

Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, не просил американских бизнесменов украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана склонить партнеров личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани к тому, чтобы уволить бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Loading...

Таким образом, Луценко не подтвердил информацию, опубликованную американской прессой. По словам экс-генпрокурора, у него никогда не было договоренностей с Джулиани о таких действиях. Об этом он сказал в комментарии «Украинской правде»,

Кроме того, Луценко добавил, что с Фруманом и Парнасом его познакомил сам Джулиани.

Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел, — сообщил он.

Напомним, что по данным газеты «Нью-Йорк таймс», Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника, чье имя не разглашается. По данным AP, Парнас работал с юристами украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.​