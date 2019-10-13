Новини України

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Луценко заявив, що не мав контактів з Фруманом і Парнасом. Фото: Аргумент

Луценко заявив, що не мав контактів з Фруманом і Парнасом

13 жов 2019, 18:09
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Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, не просив американських бізнесменів українського походження Лева Парнаса та Ігоря Фрумана схилити партнерів особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані до того, щоб звільнити колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

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Таким чином, Луценко не підтвердив інформацію, опубліковану американською пресою. За словами екс-генпрокурора, у нього ніколи не було домовленостей з Джуліані про такі дії. Про це він сказав в коментарs «Українській правді».

Крім того, Луценко додав, що з Фруманом і Парнасом його познайомив сам Джуліані.

Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав, — повідомив він.

Нагадаємо, що за даними газети «Нью-Йорк таймс», Парнаса і Фрумана підозрюють у спробах домогтися відставки Йованович в інтересах українського чиновника, чиє ім’я не розголошується. За даними AP, Парнас працював з юристами українського бізнесмена Дмитра Фірташа.​

Джерело: Ракурс


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