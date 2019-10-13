Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль чемпионата мира. Фото: Reuters

Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль чемпионата мира (ФОТО)

13 окт 2019, 17:34
999

Игорь Радивилов, украинский гимнаст, стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в опорном прыжке. Мировое первенство в эти дни проходит в немецком Штутгарте.

Loading...

Радивилов за два прыжка сумел набрать 14.754 балла и уступил россиянам Артуру Далалояну (14.933) и Никите Нагорному (14.966).

Ура! Еще одна медаль в Штутгарте!!! Украинский гимнаст Игорь Радивилов — бронзовый призер чемпионата мира в опорном прыжке. Наши поздравления спортсмену и его тренеру Вячеславу Лаврухину, — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета в Twitter.

Таким образом, Радивилов принес вторую медаль для украинской сборной на ЧМ-2019. На этой неделе гимнаст Олег Верняев завоевал первую бронзу за всю историю Украины в многоборье.

Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль чемпионата мира. Фото: Reuters

Напомним, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 6 октября завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в столице Катара Дохе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Визит «депутатов» из оккупированного Крыма в Турцию: появилась жесткая реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции после публикации информации о том, что в страну прибыла делегация в составе «депутатов» Госдумы РФ от оккупированного Крыма

Новости Украины
16:51

Цифры шокируют: журналист назвал зарплаты чиновников Украинской ассоциации футбола

Стали известны зарплаты должностных лиц Украинской ассоциации футбола. Например, экс-тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич ежемесячно получает 729 тыс. 905 грн, а первый вице-президент Олег Протасов — 250 тыс. 719 грн

Новости Украины
21:18   12 окт
Новости партнеров
Загрузка...