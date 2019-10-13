Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль чемпионата мира. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n128028-ukrainskiy-gimnast-radivilov-zavoeval-medal-chempionata-mira-foto.html

Ракурс

Игорь Радивилов, украинский гимнаст, стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в опорном прыжке. Мировое первенство в эти дни проходит в немецком Штутгарте.

Loading...

Радивилов за два прыжка сумел набрать 14.754 балла и уступил россиянам Артуру Далалояну (14.933) и Никите Нагорному (14.966).

Ура! Еще одна медаль в Штутгарте!!! Украинский гимнаст Игорь Радивилов — бронзовый призер чемпионата мира в опорном прыжке. Наши поздравления спортсмену и его тренеру Вячеславу Лаврухину, — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета в Twitter.

Таким образом, Радивилов принес вторую медаль для украинской сборной на ЧМ-2019. На этой неделе гимнаст Олег Верняев завоевал первую бронзу за всю историю Украины в многоборье.

Напомним, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 6 октября завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в столице Катара Дохе.