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Визит "депутатов" из оккупированного Крыма в Турцию: появилась жесткая реакция МИД Украины. Фото: РИА Новости

Визит «депутатов» из оккупированного Крыма в Турцию: появилась жесткая реакция МИД Украины

13 окт 2019, 16:51
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Визит «депутатов» Государственной Думы РФ от оккупированного Крыма в Турцию не остался без внимания официальных украинских властей. В Министерстве иностранных дел Украины оперативно отреагировали на события, которые произошли на турецкой земле.

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Так, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи с визитом в страну коллаборантов Натальи Поклонской и Руслана Бальебка, о чем говорится в сообщении министерства в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что у Киева вызывает беспокойство информация об официальном приеме «депутатов» Госдумы РФ от оккупированного Крыма Поклонской и Бальбека президентом Турции Раджеп Тайипом Эрдоганом.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время посол Турции в Украине должен прибыть в ведомство, чтобы объяснить ситуацию.

Напомним, что о визите Поклонской и Бальбека в Турцию стало известно сегодня. Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Источник: Ракурс


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Визит «депутатов» из оккупированного Крыма в Турцию: появилась жесткая реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции после публикации информации о том, что в страну прибыла делегация в составе «депутатов» Госдумы РФ от оккупированного Крыма

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