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Украина - Португалия: где смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2020. Фото: FIFA
Украина — Португалия: где смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2020https://racurs.ua/n128026-ukraina-portugaliya-gde-smotret-pryamuu-translyaciu-matcha-otbora-evro-2020.htmlРакурс
Матч Украина — Португалия, который пройдет в рамках отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2022 года, пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 14 октября.
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Прямую трансляцию матча Украина — Португалия можно посмотреть на телеканалах «Украина» и «Футбол 1». Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.
Действующие чемпионы Европы на данный момент занимают в рейтинге ФИФА пятую позицию, в то время как сборная Украины — 25.
Между собой команды играли трижды. Один раз побеждали украинцы, один раз удача была на стороне португальцев, а последняя встреча команд завершилась вничью.
Украине нужно набирать хотя бы один балл в игре с Португалией, чтобы гарантировать себе место в основной сетке Евро-2020.
Ранее «Ракурс» публиковал прогноз букмекеров на матч Украина — Португалия.
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