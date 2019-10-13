Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина - Португалия: где смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2020. Фото: FIFA

Украина — Португалия: где смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2020

13 окт 2019, 16:07
999

Матч Украина — Португалия, который пройдет в рамках отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2022 года, пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 14 октября.

Loading...

Прямую трансляцию матча Украина — Португалия можно посмотреть на телеканалах «Украина» и «Футбол 1». Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

Действующие чемпионы Европы на данный момент занимают в рейтинге ФИФА пятую позицию, в то время как сборная Украины — 25.

Между собой команды играли трижды. Один раз побеждали украинцы, один раз удача была на стороне португальцев, а последняя встреча команд завершилась вничью.

Украине нужно набирать хотя бы один балл в игре с Португалией, чтобы гарантировать себе место в основной сетке Евро-2020.

Ранее «Ракурс» публиковал прогноз букмекеров на матч Украина — Португалия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Визит «депутатов» из оккупированного Крыма в Турцию: появилась жесткая реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции после публикации информации о том, что в страну прибыла делегация в составе «депутатов» Госдумы РФ от оккупированного Крыма

Новости Украины
16:51

Цифры шокируют: журналист назвал зарплаты чиновников Украинской ассоциации футбола

Стали известны зарплаты должностных лиц Украинской ассоциации футбола. Например, экс-тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич ежемесячно получает 729 тыс. 905 грн, а первый вице-президент Олег Протасов — 250 тыс. 719 грн

Новости Украины
21:18   12 окт
Новости партнеров
Загрузка...