Украина - Португалия: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128025-ukraina-portugaliya-prognoz-bukmekerov-na-match-otbora-evro-2020.html

Ракурс

Сборная Украины по футболу может гарантировать себе место на первенстве Европы-2020 уже в понедельник, если дома не проиграет сборной Португалии. Команды сыграют в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

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Игра сборных Украины и Португалии начнется в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что действующие чемпионы Европы имеют больше шансов на положительный результат. Так, на победу команды Португалии можно поставить с коэффициентом 2.05, в то время как на Украину предложен коэффициент 3.75. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.25.

После шести игр отборочного цикла Украина набрала 16 очков и уверенно возглавляет группу. В свою очередь Португалия имеет на игру меньше и 11 баллов в активе.

Напомним, что сборная Украины вечером 11 октября в Харькове выиграла матч квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 у сборной Литвы со счетом 2:0. Оба гола за украинцев забил полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский.