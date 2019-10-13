Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина - Португалия: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020. Фото: 24 канал

Украина — Португалия: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020

13 окт 2019, 15:25
999

Сборная Украины по футболу может гарантировать себе место на первенстве Европы-2020 уже в понедельник, если дома не проиграет сборной Португалии. Команды сыграют в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Loading...

Игра сборных Украины и Португалии начнется в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что действующие чемпионы Европы имеют больше шансов на положительный результат. Так, на победу команды Португалии можно поставить с коэффициентом 2.05, в то время как на Украину предложен коэффициент 3.75. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.25.

После шести игр отборочного цикла Украина набрала 16 очков и уверенно возглавляет группу. В свою очередь Португалия имеет на игру меньше и 11 баллов в активе.

Напомним, что сборная Украины вечером 11 октября в Харькове выиграла матч квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 у сборной Литвы со счетом 2:0. Оба гола за украинцев забил полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Стрельба в Киеве: полиция задержала четырех человек с автоматом и гранатами (ФОТО)

В Киеве задержали четырех человек, причастных к стрельбе в Голосеевском районе. Во время осмотра автомобиля, на котором они передвигались, были обнаружены предметы, похожие на автомат и гранаты

Новости Украины
13:24

Франция, Лига арабских государств и президент ПАСЕ призвали Турцию положить конец военной операции в Сирии

Наступление турецких войск в Сирии Анкару призвали прекратить Франция, Лига арабских государств и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье

Новости мира
19:37   12 окт
Новости партнеров
Загрузка...