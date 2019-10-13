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Україна - Португалія: прогноз букмекерів на матч відбору Євро-2020. Фото: 24 канал

Україна — Португалія: прогноз букмекерів на матч відбору Євро-2020

13 жов 2019, 15:25
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Збірна України по футболу може гарантувати собі місце на першості Європи-2020 вже в понеділок, якщо вдома не програє збірній Португалії. Команди зіграють у Києві на стадіоні НСК «Олімпійський».

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Гра збірних України та Португалії розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Букмекери вважають, що чинні чемпіони Європи мають більше шансів на позитивний результат. Так, на перемогу команди Португалії можна поставити з коефіцієнтом 2.05, в той час як на Україну запропоновано коефіцієнт 3.75. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3.25.

Після шести ігор відбіркового циклу Україна набрала 16 очок і впевнено очолює групу. У свою чергу Португалія має на гру менше і 11 балів в активі.

Нагадаємо, що збірна України ввечері 11 жовтня в Харкові виграла матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи-2020 у збірної Литви з рахунком 2:0. Обидва голи за українців забив півзахисник італійської «Аталанти» Руслан Малиновський.

Джерело: Ракурс


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