В Україні 14 жовтня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n128024-pogoda-v-ukrayini-na-14-jovtnya-opady-ne-ochikuutsya-karta.html

Ракурс

В Україні 14 жовтня синоптики опадів не очікують. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

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Погода в Україні 14 жовтня буде загалом дещо теплішою ніж минулої доби. Опади не очікуються, хмарно з проясненнями.

Температура повітря вночі становитиме 8−11°, вдень — 19−22°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 14 жовтня буде помітно теплішою, ніж у попередню добу. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, вдень — 20−22°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Львові вночі температура повітря опуститься до 8−10°, вдень — підніметься до 20−22°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 19−21°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі термометри вночі покажуть 9−11°, вдень — 18−20°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові метеорологи прогнозують температуру повітря вночі — 9−11°, вдень — 20−22°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вночі температура опуститься до 8−10°, вдень — підніметься до 20−22°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 жовтня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, здебільшого на початку та в кінці доби.

Нагадаємо, перший сніг, котрий випав у Києві 7 жовтня, зняли на відео.