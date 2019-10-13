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Реджеп Таїп Ердоган, фото: kremlin.ru

Ердоган вперше прийняв російську делегацію з «депутатами» з окупованого Криму — ЗМІ (ФОТО)

13 жов 2019, 14:38
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Туреччина вперше прийняла офіційну російську делегацію, до складу котрої входили «депутати», нібито обрані в результаті псевдовиборів на території тимчасово окупованого півострова.

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Про це повідомляє видання «РІА «Новости» з посиланням на одного з таких «депутатів» Наталію Поклонську.

Також, за словами Поклонської, серед членів делегації був ще один кримський «депутат» -Руслан Бальбек.

Російська делегація прибула до Стамбула для участі в Конференції спікерів парламентів з протидії тероризму та зміцнення регіональної взаємодії.

Зазначається, що в межах цього візиту на вітальній вечері в Стамбулі відбувся виступ президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Також Поклонська опублікувала у своєму Фейсбуці відповідну фотографію.

Фото: Наталія Поклонська

Раніше Анкара відмовлялася на офіційному рівні зустрічатися з особами, що представляють тимчасово окупований Крим.

Представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Куриневич на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив, що готує запит до Міністерства закордонних справ України щодо вжиття необхідних заходів у зв’язку з цим інцидентом та запобігання визнанню на міжнародній арені спроби здійснення Росією анексії Криму.

Впевнені, що правоохоронними органами України буде дана належна правова оцінка діям коллаборантів в межах існуючих або нових кримінальних проваджень, — наголосив Куриневич.

Нагадаємо, Франція та Німеччина нещодавно повідомили, що зупиняють постачання зброї Туреччині через розпочату цією країною 9 жовтня військову операцію на півночі Сирії.


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