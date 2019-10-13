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Реджеп Тайип Эрдоган, фото: kremlin.ru

Эрдоган впервые принял российскую делегацию с «депутатами» из оккупированного Крыма — СМИ (ФОТО)

13 окт 2019, 14:38
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Турция впервые приняла официальную российскую делегацию, в состав которой входили «депутаты», якобы избранные в результате псевдовыборов на территории временно оккупированного полуострова.

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Об этом сообщает издание «РИА «Новости» со ссылкой на одного из таких «депутатов» Наталью Поклонскую.

Также, по словам Поклонской, среди членов делегации был еще один крымский «депутат» — Руслан Бальбек.

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Отмечается, что в рамках этого визита на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также Поклонская опубликовала в своем Фейсбуке соответствующую фотографию.

Фото: Наталія Поклонська

Ранее Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими временно оккупированный Крым.

Представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Куриневич на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что готовит запрос в Министерство иностранных дел Украины относительно принятия необходимых мер в связи с этим инцидентом и предотвращения признания на международной арене попытки осуществления Россией аннексии Крыма.

Уверены, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборантов в рамках существующих или новых уголовных производств, — подчеркнул Куриневич.

Напомним, Франция и Германия недавно сообщили, что останавливают поставки оружия Турции из-за начатой этой страной 9 октября военной операции на севере Сирии.


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