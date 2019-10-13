Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Украинская делегация посетила ПА НАТО, фото: Егор Чернев

Украинская делегация в ПА НАТО обсудила проведение заседания ассамблеи в следующем году в Киеве

13 окт 2019, 14:01
999

Украинская делегация в парламентской ассамблее (ПА) НАТО провела координационную встречу с секретариатом Североатлантического альянса для согласования некоторых вопросов организации проведения ассамблеи в следующем году в Киеве.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

Следующей весной в Киеве будет проведено заседание Парламентской ассамблеи НАТО, о чем мы договорились еще в прошлом году. И мы точно должны воспользоваться этим шансом, — заявил на своей странице в Фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, который также входит в состав украинской делегации.

Также состоялась встреча с президентом ПА НАТО Мэйделин Мун, во время которой украинская делегация заверила ее в неизменности курса нашего государства относительно Североатлантического альянса.

Еще один член украинской делегации Соломия Бобровская в своем Фейсбуке отметила, что вчера впервые за, по крайней мере, 22 года ПА НАТО проголосовала против принятия доклада и резолюции на ее основе.

Этот спорный документ, докладчиком которого был представитель Норвегии Кристианом Тубринг-Гедде, касался смягчения экономических санкций в отношении России, которые якобы «не принесли результатов», поскольку страна-агрессор не изменила своей позиции в отношении Украины.

Напомним, делегацию Украины в НАТО Чернев возглавил во второй половине сентября.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Стрельба в Киеве: полиция задержала четырех человек с автоматом и гранатами (ФОТО)

В Киеве задержали четырех человек, причастных к стрельбе в Голосеевском районе. Во время осмотра автомобиля, на котором они передвигались, были обнаружены предметы, похожие на автомат и гранаты

Новости Украины
13:24

Франция, Лига арабских государств и президент ПАСЕ призвали Турцию положить конец военной операции в Сирии

Наступление турецких войск в Сирии Анкару призвали прекратить Франция, Лига арабских государств и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье

Новости мира
19:37   12 окт
Новости партнеров
Загрузка...