Украинская делегация в ПА НАТО обсудила проведение заседания ассамблеи в следующем году в Киеве

Украинская делегация посетила ПА НАТО, фото: Егор Чернев

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Украинская делегация в парламентской ассамблее (ПА) НАТО провела координационную встречу с секретариатом Североатлантического альянса для согласования некоторых вопросов организации проведения ассамблеи в следующем году в Киеве.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

Следующей весной в Киеве будет проведено заседание Парламентской ассамблеи НАТО, о чем мы договорились еще в прошлом году. И мы точно должны воспользоваться этим шансом, — заявил на своей странице в Фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, который также входит в состав украинской делегации.

Также состоялась встреча с президентом ПА НАТО Мэйделин Мун, во время которой украинская делегация заверила ее в неизменности курса нашего государства относительно Североатлантического альянса.

Еще один член украинской делегации Соломия Бобровская в своем Фейсбуке отметила, что вчера впервые за, по крайней мере, 22 года ПА НАТО проголосовала против принятия доклада и резолюции на ее основе.

Этот спорный документ, докладчиком которого был представитель Норвегии Кристианом Тубринг-Гедде, касался смягчения экономических санкций в отношении России, которые якобы «не принесли результатов», поскольку страна-агрессор не изменила своей позиции в отношении Украины.

Напомним, делегацию Украины в НАТО Чернев возглавил во второй половине сентября.