Вечером 12 октября злоумышленники устроили стрельбу в одном из районов Киева, фото: Национальна полиция

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В Киеве правоохранители задержали четырех человек, которые вчера вечером устроили стрельбу на улице Пироговский в Голосеевском районе столицы.

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Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 21.40. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места инцидента на автомобиле, однако правоохранители оперативно их разыскали. При осмотре их автомобиля, который патрульные остановили на улице Заболотного, были обнаружены предметы, похожие на автомат и шесть гранат.

Также правоохранители идентифицировали лица правонарушителей. Ими оказались жители Киева и области 1961, 1974, 1986 и 1994 рождения. Один из них ранее уже был связан с совершением аналогичного правонарушения.

Во время обысков по месту его жительства были обнаружены около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, пять магазинов от пистолета Макарова, три магазина от пистолета Марголин и стартовый пистолет.

Кроме того, на месте стрельбы были обнаружены девять предметов, похожих на гильзы.

Все выявленные обнаруженные доказательства отправили на экспертизу.

Главного фигуранта правонарушения задержали. По этому инциденту открытое уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в сентябре в Киеве произошло похищение человека, которое сопровождалось стрельбой. На месте инцидента остались автомат Калашникова и сумка с деньгами.