Ввечері 12 жовтня зловмисники влаштували стрілянину в одному з районів Києва, фото: Національна поліція

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У Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб, котрі вчора ввечері влаштували стрілянину на вулиці Пирогівський у Голосієвському районі столиці.

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Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 21.40. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що зловмисники зникли з місця інциденту на автомобілі, проте правоохоронці оперативно їх розшукали. Під час огляду їхнього автомобіля, котрий патрульні зупинили на вулиці Заболотного, було виявлено предмети, схожі на автомат та шість гранат.

Також правоохоронці ідентифікували особи правопорушників. Ними виявилися мешканці Києва та області 1961, 1974, 1986 та 1994 років народження. Один із них раніше вже був пов’язаний з учиненням аналогічного правопорушення.

Під час обшуків за місцем його проживання були виявлені близько 30 порожніх магазинів від пістолета ТТ, п’ять магазинів від пістолета Макарова, три магазини від пістолета Марголін та стартовий пістолет.

Крім того, на місці стрілянини були виявлені дев’ять предметів, схожих на гільзи.

Усі виявлені речові докази відправили на експертизу.

Головного фігуранта правопорушення затримали. За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у вересні в Києві відбулося викрадення людини, яке супроводжувалося стріляниною. На місці інциденту залишилися автомат Калашникова та сумка з грішми.