Викиди вуглекислого газу впливають на продуктивність праці

https://racurs.ua/ua/n128020-zminy-klimatu-pryzvodyat-do-zmenshennya-produktyvnosti-praci-ucheni.html

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Надзвичайно високі температури, спричинені викидами вуглекислого газу, можуть призвести до глобального зменшення продуктивності праці та зниження світового ВВП.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Університету Конкордії (Канада), повідомляє прес-служба вишу.

Через зміни клімату минулого року в атмосферу потрапило близько 40 млрд тонн викидів вуглекислого газу.

Використовуючи розрахунки, засновані на широко використовуваних вказівках щодо рекомендацій щодо часу відпочинку на годину праці та оцінках теплового впливу, учені виявили, що кожен трильйон тонн викиду вуглекислого газу може спричинити глобальні втрати ВВП приблизно на половину відсотка.

Дослідники додають, що ми, можливо, вже спостерігаємо економічні втрати у розмірі двох відсотків світового ВВП внаслідок того, що людство вже викинуло в навколишнє середовище.

На думку вчених, сільське господарство, видобуток корисних копалин, переробна промисловість та будівництво — найбільш схильні до впливу тепла економічні галузі. На ці сектори припадає 73% виробництва країн з низьким рівнем доходу.

Порогові показники впливу тепла, що призводять до втрати продуктивності праці, швидше за все, будуть перевищені раніше та масштабніше в країнах, що розвиваються, у тепліших частинах світу, — наголошують дослідники.

Ці країни також є більш вразливими, оскільки більша частка їхньої робочої сили зайнята в цих секторах. Також що вони мають меншу здатність впроваджувати інфраструктурні зміни, пов’язані з мінливим кліматом, — зазначають учені.

Дослідження показало, що країни з низьким рівнем доходу зазнають набагато сильніших економічних наслідків, ніж країни з вищим доходом. Найбільше вразливі тропічні райони земної кулі, такі як Південно-Східна Азія, північно-центральна Африка та північ Південної Америки.

Втрати продуктивності праці, розраховані для країн з низьким і нижче середнього рівнем доходу, приблизно в дев’ять разів вищі, ніж у країнах з високим рівнем доходу, — наголошують учені.

Нагадаємо, учені встановили, що глобальне потепління не повинно стати перешкодою для функціонування електроенергетичних систем Європи, значна частина котрих працює на відновлювальній енергії.