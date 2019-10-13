Выбросы углекислого газа влияют на производительность труда

https://racurs.ua/n128020-izmeneniya-klimata-privodyat-k-umensheniu-proizvoditelnosti-truda-uchenye.html

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Очень высокие температуры, вызванные выбросами углекислого газа (CO2), могут привести к глобальному уменьшению производительности труда и снижению мирового ВВП.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Конкордии (Канада), сообщает пресс-служба вуза.

Из-за изменений климата в прошлом году в атмосферу попало около 40 млрд тонн выбросов углекислого газа.

Используя расчеты, основанные на широко используемых указаниях относительно рекомендаций по времени отдыха в час труда и оценках теплового воздействия, ученые обнаружили, что каждый триллион тонн выбросов углекислого газа может привести к глобальным потерям ВВП примерно на половину процента.

Исследователи добавляют, что мы, возможно, уже наблюдаем экономические потери в размере двух процентов мирового ВВП вследствие того, что человечество уже выбросило в окружающую среду.

По мнению ученых, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, перерабатывающая промышленность и строительство — наиболее подверженные воздействию тепла экономические отрасли. На эти секторы приходится 73% производства стран с низким уровнем дохода.

Пороговые показатели воздействия тепла, приводящие к потере производительности труда, скорее всего, будут превышены ранее и масштабнее в развивающихся странах, в теплых частях мира, — отмечают исследователи.

Эти страны также являются более уязвимыми, поскольку большая часть их рабочей силы занята в этих секторах. Также они имеют меньшую способность внедрять инфраструктурные изменения, связанные с меняющимся климатом, — отмечают ученые.

Исследование показало, что страны с низким уровнем дохода испытают гораздо более сильные экономические последствия, чем страны с высоким доходом. Больше всего уязвимы тропические районы земного шара, такие как Юго-Восточная Азия, северо-центральная Африка и север Южной Америки.

Потери производительности труда, рассчитанные для стран с низким и ниже среднего уровнем дохода, примерно в девять раз выше, чем в странах с высоким уровнем дохода, — отмечают ученые.

Напомним, ученые установили, что глобальное потепление не должно стать препятствием для функционирования электроэнергетических систем Европы, значительная часть которых работает на восстановительной энергии.