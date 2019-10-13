Українська делегація у ПА НАТО обговорила проведення засідання асамблеї наступного року в Києві

Українська делегація відвідала ПА НАТО, фото: Єгор Чернєв

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Українська делегація в парламентській асамблеї (ПА) НАТО провела координаційну зустріч з секретаріатом Північноатлантичного альянсу для узгодження деяких питань щодо організації проведення асамблеї в наступному році в Києві.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв.

Наступної весни у Києві буде проведено засідання Парламентської асамблеї НАТО, про що ми домовилися ще минулого року. І ми точно маємо скористатися цим шансом, — заявив на своїй сторінці у Фейсбуці п’ятий президент України Петро Порошенко, котрий також входить до складу української делегації.

Також відбулася зустріч з президентом ПА НАТО Мейделін Мун, під час якої українська делегація запевнила її в незмінності курсу нашої держави щодо Північноатлантичного альянсу.

Ще один член української делегації Соломія Бобровська у своєму Фейсбуці зазначила, що вчора вперше за щонайменше 22 роки ПА НАТО проголосувала проти прийняття доповіді та резолюції на її основі.

Цей спірний документ, доповідачем котрого був представник Норвегії Кристіаном Тубрінг-Гєдде, стосувався пом’якшення економічних санкцій щодо Росії, котрі нібито «не принесли результатів», оскільки країна-агресор не змінила своєї поведінки щодо України.

Нагадаємо, делегацію України в НАТО Чернєв очолив у другій половині вересня.