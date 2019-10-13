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В Украине 14 октября осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 14 октября: осадки не ожидаются (КАРТА)

13 окт 2019, 15:12
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Погода в Украине 14 октября будет в целомнесколько теплее, чем в прошедшие сутки. Осадков не ожидается, облачно с прояснениями.

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Температура воздуха ночью составит 8−11°, днем ​​- 19−22°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 14 октября будет заметно теплее, чем в предыдущие сутки. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем ​​- 20−22°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Во Львове ночью температура воздуха опустится до 8−10°, днем ​​- поднимется до 20−22°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Одессе ночью температура составит 12−14°, днем ​​- 19−21°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре термометры ночью покажут 9−11°, днем ​​- 18−20°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове метеорологи прогнозируют температуру воздуха ночью — 9−11°, днем ​​- 20−22°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночью температура опустится до 8−10°, днем ​​- поднимется до 20−22°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Украине 14 октября. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 октября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, в основном в начале и в конце суток.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 октября. Фото: gismeteo

Напомним, первый снег, который выпал в Киеве 7 октября, сняли на видео.

Источник: Ракурс


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