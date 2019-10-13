Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна - Португалія: де дивитися пряму трансляцію матчу відбору Євро-2020. Фото: FIFA

Україна — Португалія: де дивитися пряму трансляцію матчу відбору Євро-2020

13 жов 2019, 16:07
999

Матч Україна — Португалія, який пройде в рамках відбіркового циклу чемпіонату Європи з футболу 2022 року, пройде в Києві на НСК «Олімпійський» 14 жовтня.

Loading...

Пряму трансляцію матчу Україна — Португалія можна подивитися на телеканалах «Україна» і «Футбол 1». Початок зустрічі о 21.45 за київським часом.

Чинні чемпіони Європи на даний момент займають в рейтингу ФІФА п’яту позицію, в той час як збірна України — 25.

Між собою команди грали тричі. Один раз перемагали українці, один раз удача була на боці португальців, а остання зустріч команд завершилася внічию.

Україні потрібно набирати хоча б один бал у грі з Португалією, щоб гарантувати собі місце в основній сітці Євро-2020.

Раніше «Ракурс» публікував прогноз букмекерів на матч Україна — Португалія.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Візит «депутатів» з окупованого Криму до Туреччини: з’явилася жорстка реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині після публікації інформації про те, що в країну прибула делегація у складі «депутатів» Держдуми РФ від окупованого Криму

Новини України
16:51

Цифри шокують: журналіст назвав зарплати посадовців Української асоціації футболу

Стали відомі зарплати посадовців Української асоціації футболу. Наприклад, екс-тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич щомісяця отримує 729 тис. 905 грн, а перший віце-президент Олег Протасов — 250 тис. 719 грн

Новини України
21:18   12 жов
Новини партнерів
Загрузка...