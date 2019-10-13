Україна - Португалія: де дивитися пряму трансляцію матчу відбору Євро-2020. Фото: FIFA

https://racurs.ua/ua/n128026-ukrayina-portugaliya-de-dyvytysya-pryamu-translyaciu-matchu-vidboru-ievro-2020.html

Ракурс

Матч Україна — Португалія, який пройде в рамках відбіркового циклу чемпіонату Європи з футболу 2022 року, пройде в Києві на НСК «Олімпійський» 14 жовтня.

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Пряму трансляцію матчу Україна — Португалія можна подивитися на телеканалах «Україна» і «Футбол 1». Початок зустрічі о 21.45 за київським часом.

Чинні чемпіони Європи на даний момент займають в рейтингу ФІФА п’яту позицію, в той час як збірна України — 25.

Між собою команди грали тричі. Один раз перемагали українці, один раз удача була на боці португальців, а остання зустріч команд завершилася внічию.

Україні потрібно набирати хоча б один бал у грі з Португалією, щоб гарантувати собі місце в основній сітці Євро-2020.

Раніше «Ракурс» публікував прогноз букмекерів на матч Україна — Португалія.