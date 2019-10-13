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Візит "депутатів" з окупованого Криму до Туреччини: з'явилася жорстка реакція МЗС України. Фото: РИА Новости

Візит «депутатів» з окупованого Криму до Туреччини: з’явилася жорстка реакція МЗС України

13 жов 2019, 16:51
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Візит «депутатів» Державної Думи РФ від окупованого Криму до Туреччини не залишився без уваги офіційної української влади. У Міністерстві закордонних справ України оперативно відреагували на події, які відбулися на турецькій землі.

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Так, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв’язку з візитом в країну колаборантів Наталії Поклонської і Руслана Бальебка, про що йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

У відомстві підкреслили, що у Києва викликає занепокоєння інформація про офіційний прийом «депутатів» Держдуми РФ від окупованого Криму Поклонської і Бальбека президентом Туреччини Раджеп Тайіпом Ердоганом.

У відомстві зазначили, що найближчим часом посол Туреччини в Україні має прибути до відомства, щоб пояснити ситуацію.

Нагадаємо, що про візит Поклонської і Бальбека в Туреччину стало відомо сьогодні. Російська делегація прибула до Стамбула для участі в конференції спікерів парламентів з протидії тероризму та зміцненню регіональної взаємодії.

Джерело: Ракурс


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Візит «депутатів» з окупованого Криму до Туреччини: з’явилася жорстка реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині після публікації інформації про те, що в країну прибула делегація у складі «депутатів» Держдуми РФ від окупованого Криму

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