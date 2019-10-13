Український гімнаст Радівілов завоював медаль чемпіонату світу. Фото: Reuters

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Ракурс

Ігор Радівілов, український гімнаст, став володарем бронзової медалі чемпіонату світу в опорному стрибку. Світова першість в ці дні проходить в німецькому Штутгарті.

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Радівілов за два стрибки зумів набрати 14.754 бали і поступився росіянам Артуру Далалояну (14.933) і Микиті Нагорному (14.966).

Ура! Ще одна медаль в Штутгарті!!! Український гімнаст Ігор Радівілов — бронзовий призер чемпіонату світу в опорному стрибку. Наші вітання спортсмену і його тренеру В’ячеславу Лаврухіну, — йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету в Twitter.

Таким чином, Радівілов приніс другу медаль для української збірної на ЧС-2019. Цього тижня гімнаст Олег Верняєв завоював першу бронзу за всю історію України в багатоборстві.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук 6 жовтня завоювала срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики, який проходив у столиці Катару Досі.