США терміново евакуюють військових з Сирії: названа причина. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n128030-ssha-terminovo-evakuuut-viyskovyh-z-syriyi-nazvana-prychyna.html

Ракурс

Військова операція Туреччини в Сирії змусила керівництво Сполучених Штатів Америки вивести свої війська з цієї країни. За рішенням керівництва силових відомств, з Сирії виведуть тисячу американських солдатів.

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Як розповів в інтерв’ю CBS Міністр оборони США Марк Еспер, солдат будуть виводити якомога швидше і безпечніше. Причиною тому стало рішення Туреччини розширити географію своєї операції в Сирії.

За словами американського міністра, в Пентагоні знають про спробу протиборчих сторін в Сирії укласти угоду, після якої американські військові можуть виявитися «між двох вогнів».

При цьому Еспер додав, що американські військові мають право на самооборону, якщо їх життю загрожуватиме небезпека.

Військова операція Туреччини в Сирії почалася 9 жовтня. Туреччина заявляє, що цією військовою операцією прагне ліквідувати «терористичну загрозу» біля своїх кордонів. Ліга арабських держав і президент ПАРЄ закликають Туреччину припинити наступ у Сирії.