День захисника України: силовики попередили про можливі провокації. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n128031-den-zahysnyka-ukrayiny-sylovyky-poperedyly-pro-mojlyvi-provokaciyi.html

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День захисника України в Києві та інших містах країни може супроводжуватися провокаціями. Про це заявили в Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ і Раді національної безпеки і оборони.

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У спільній заяві глав відомств йдеться, 14 жовтня правоохоронні органи «будуть діяти строго і уважно».

Завтра — день пам’яті і поваги, він не може і не повинен стати днем розколу і слабкості… Цей день повинен пройти мирно і гідно. Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас «в темну», нести деструкцію. Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його імперських цілях, — йдеться в заяві.

Силові структури заявили, що готові забезпечити право на мирні зібрання і розраховують на пильність учасників масових акцій.

Загальний ворог нікуди не подівся — ви, як і ми повинні розуміти, що можливі будь-які провокації, — додали у відомствах.

14 жовтня в Києві запланований марш «Ні капітуляції», під час якого мітингувальники вимагатимуть від президента України Володимира Зеленського не застосовувати «формулу Штайнмаєра».

Нагадаємо, що 6 жовтня під Офісом президента пройшла багатотисячна акція протесту в Києві «Зупинимо капітуляцію».