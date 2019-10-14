​В Киеве состоится марш в честь День защитника Украины: анонс мероприятий. Фото: Главком

https://racurs.ua/n128039-v-kieve-sostoitsya-marsh-v-chest-den-zaschitnika-ukrainy-anons-meropriyatiy.html

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День защитника Украины отмечается сегодня, 14 октября. В этот день поздравляют военнослужащих, а также проводят марши.

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Кроме Дня защитника Украины сегодня празднуют День украинского казачества, День создания Украинской повстанческой армии и православный праздник Покрова Богородицы.

Сегодня в Киеве состоится марш «Нет капитуляции!» и шествие националистов «Захистимо українську землю!». Кроме того, в Киеве пройдет митинг в поддержку осужденного в Италии военного Нацгварции Виталия Маркива.

Акция «Нет капитуляции!» начнется в 16.00 в парке им. Т.Г. Шевченко.

Марш в честь создания УПА начнется в 13.00 с митинга у памятника в парке Тараса Шевченко. После этого колонна участников проследует маршем по центру Киева.

Акция в поддержку Маркива начнется в 11.00 на Михайловской площади.

Напомним, что День защитника Украины в Киеве и других городах страны может сопровождаться провокациями. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, Министерстве внутренних дел и Совете национальной безопасности и обороны.