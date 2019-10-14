Новости Украины

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Представитель Украины в ТКГ озвучил условия для начала разведения войск. Фото: ATR
Представитель Украины в ТКГ озвучил условия для начала разведения войскhttps://racurs.ua/n128038-predstavitel-ukrainy-v-tkg-ozvuchil-usloviya-dlya-nachala-razvedeniya-voysk.htmlРакурс
Алексей Резников, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, озвучил условие, после выполнения которого разведение войск на востоке Украины может состояться.
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По его словам, разведение сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня. Об этом он сказал в комментарии Украинскому кризисному медиа-центру.
Резников подчеркнул, что недельное соблюдение режима «тишины» в районах населенных пунктов Золотое и Петровское должны подтвердить наблюдатели международной миссии ОБСЕ.
Он добавил, что исполнение решения о разведении только украинской стороной невозможно, так как процесс должен осуществляться зеркально.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему не началось разведение возле Золотого и Петровского.
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