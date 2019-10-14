Новости Украины

В Киеве в ДТП с участием "скорой" погибло два человека. Фото: Facebook

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Ракурс

ДТП в Киеве вечером 13 октября забрало жизни двоих человек. Авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot произошла вечером 13 октября.

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Транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Ватутина и Перова. Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook, скорая ехала на красный свет по улице Маяковского, а Peugeot — по улице Ватутина на зеленый.

В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. В тот момент в машине находился ребенок. В результате аварии водитель «скорой» скончался на месте происшествия.

Двоих врачей в критическом состоянии доставляли в больницу, но по дороге девушка-фельдшер умерла. Девочка из «скорой» и ее родители не получили тяжелых травм.

За рулем Peugeot была девушка, которая везла двоих детей. Никто из них серьезно не пострадал.

Очевидцы ДТП говорят, что водитель скорой включил маячки незадолго до того, как поехал на красный.

Напомним, что вчера дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции произошло в Винницкой области.