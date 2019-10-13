В Англии задержали принцессу Бельгии за участие в акции протеста. Фото: Reuters

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Ракурс

Принцесса Бельгии Эсмеральда оказалась в полицейском участке после того, как приняла участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади в столице Великобритании Лондоне.

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О своем задержании она сегодня сообщила в Twitter. По ее словам, ее арестовали вместе с другими участниками акции протеста.

Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке, — написала представительница королевской семьи.

61-летняя принцесса выразила поддержку экодвижению Extinction Rebellion, которое активно борется с бездействием по вопросам климата и проводит акции по всему миру.

По данным издания Metro, принцессу доставили в полицейский участок, где продержали около пяти часов.

Напомним, что 20 сентября марш за климат состоялся в ряде украинских городов. Колонна марша прошла также​ и по центральным улицам Киева.