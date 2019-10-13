Нет возможностей остановить: в Германии поставили точку в строительстве "Северного потока-2". Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n128036-net-vozmojnostey-ostanovit-v-germanii-postavili-tochku-v-stroitelstve-severnogo-potoka-2.html

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«Северный поток-2», крупнейший газопровод России, будет достроен. Об этом заявила министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза Анегрет Крамп-Карренбауэр.

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В комментарии Deutsche Welle немецкий чиновник сказала, что в данный момент не существует возможностей остановить строительство российского газопровода. При этом она признала, что новый газопровод РФ является «сложным проектом».

Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство газопровода все еще может быть прекращено, — сказала она.

При этом Крамп-Карренбауэр признала, что правительство Германии делает все, чтобы во время переговоров с Россией была затронута тема безопасности стран Восточной Европы.

​Напомним, в конце июля комитет Сената Соединенных Штатов Америки согласовал проект закона о санкциях против компаний и лиц, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Санкции будут направлены на компании Allseas из Швейцарии и из Италии Saipem.