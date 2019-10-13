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Стрельба в Киеве: неизвестные расстреляли мужчину, он скончался. Фото: Дело
Стрельба в Киеве: неизвестные расстреляли мужчину, он скончался (ФОТО)https://racurs.ua/n128035-strelba-v-kieve-neizvestnye-rasstrelyali-mujchinu-on-skonchalsya-foto.htmlРакурс
Стрельба в Киеве произошла вечером 13 октября. Группа неизвестных расстреляла мужчину возле офисного здания по улице Дегтяревской.
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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Сейчас полиция проводит операцию по задержанию подозреваемых, которые скрылись с места преступления на автомобиле.
На месте стрельбы полицейские обнаружили гильзы, а также расспросили о произошедшем свидетелей происшествия.
Очевидцы рассказали, что нападавшие совершили несколько выстрелов в сторону погибшего, после чего сели в автомобиль черного цвета и скрылись. Погибшим оказался 33-летний мужчина, его личность установлена.
Все наряды полиции столицы ориентированы на розыск нападавших.
Напомним, что в Киеве правоохранители задержали четырех человек, которые вчера вечером устроили стрельбу на улице Пироговский в Голосеевском районе столицы.
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