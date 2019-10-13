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Ракурс
Стрельба в Киеве: неизвестные расстреляли мужчину, он скончался. Фото: Дело

Стрельба в Киеве: неизвестные расстреляли мужчину, он скончался (ФОТО)

13 окт 2019, 21:03
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Стрельба в Киеве произошла вечером 13 октября. Группа неизвестных расстреляла мужчину возле офисного здания по улице Дегтяревской.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Сейчас полиция проводит операцию по задержанию подозреваемых, которые скрылись с места преступления на автомобиле.

На месте стрельбы полицейские обнаружили гильзы, а также расспросили о произошедшем свидетелей происшествия.

Стрельба в Киеве: неизвестные расстреляли мужчину, он скончался. Фото: Нацполиция

Стрельба в Киеве: неизвестные расстреляли мужчину, он скончался. Фото: Нацполиция

Очевидцы рассказали, что нападавшие совершили несколько выстрелов в сторону погибшего, после чего сели в автомобиль черного цвета и скрылись. Погибшим оказался 33-летний мужчина, его личность установлена.

Все наряды полиции столицы ориентированы на розыск нападавших.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали четырех человек, которые вчера вечером устроили стрельбу на улице Пироговский в Голосеевском районе столицы.​

Источник: Ракурс


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