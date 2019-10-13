Грабители-неудачники взорвали банкомат в Киеве, но не смогли украсть деньги. Фото: МВД

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Банкомат «ПриватБанка» группа неизвестных пыталась ограбить в Святошинском районе Киева в ночь на 13 октября. При этом горе-грабители не смогли достать из него наличные средства и покинули место преступления ни с чем.

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Сигнализация сработала в отделении банковского учреждения на улице Королева, куда сразу отправилась оперативная группа. На месте полицейские установили, что неизвестные лица сперва взломали входную дверь и проникли в отделение банка, после чего взорвали банкомат, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Кражу денег совершить грабителям так и не удалось. В результате взрыва сейф банкомата не понес никаких повреждений. При этом ударной волной повредило фасад помещения и переднюю часть банкомата.

К моменту приезда полиции преступники скрылись. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, что в сентябре взорвали банкомат в Днепропетровской области. Это уже не первое подобное преступление в регионе, на этот раз злоумышленник завладел суммой в 350 тыс. грн.