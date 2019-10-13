Грабіжники-невдахи підірвали банкомат у Києві, але не змогли вкрасти гроші. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n128033-grabijnyky-nevdahy-pidirvaly-bankomat-u-kyievi-ale-ne-zmogly-vkrasty-groshi-foto.html

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Банкомат «ПриватБанку» група невідомих намагалася пограбувати в Святошинському районі Києва в ніч на 13 жовтня. При цьому горе-грабіжники не змогли дістати з нього готівку і покинули місце злочину ні з чим.

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Сигналізація спрацювала у відділенні банківської установи на вулиці Корольова, куди відразу вирушила оперативна група. На місці поліцейські встановили, що невідомі особи спершу зламали вхідні двері та проникли у відділення банку, після чого підірвали банкомат, повідомили в прес-службі Національної поліції.

Крадіжку грошей вчинити грабіжникам так і не вдалося. В результаті вибуху сейф банкомату не зазнав жодних пошкоджень. При цьому ударною хвилею пошкодило фасад приміщення і передню частину банкомату.

До моменту приїзду поліції злочинці втекли. Зараз вживаються заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, що у вересні підірвали банкомат у Дніпропетровській області. Це вже не перший подібний злочин в регіоні, цього разу зловмисник заволодів сумою в 350 тис. грн.