Україна може не отримати новий кредит МВФ через "ПриватБанк" - НБУ. Фото: Еправда

https://racurs.ua/ua/n128032-ukrayina-moje-ne-otrymaty-novyy-kredyt-mvf-cherez-pryvatbank-nbu.html

Ракурс

Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України, заявила, що Україна може не отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду найближчим часом.

Loading...

За словами Рожкової, переговори можуть затягнутися через суперечку з олігархом Ігорем Коломойським по «ПриватБанку». Про це вона сказала в інтерв’ю Reuters.

Представник НБУ нагадала, що уряд України веде переговори про нову кредитну програму МВФ на 3,9 млрд дол. При цьому розмір допомоги може бути збільшений до 8 млрд.

За словами Рожкової, для міжнародного співтовариства і МВФ ситуація з"ПриватБанком «- «червона лінія».

Також вона додала, що бачить небезпеку для інвестиційного клімату України, якщо ситуація не буде врегульована. Ситуацію з «ПриватБанком» потрібно вирішувати не шляхом розрахунків з колишніми власниками, впевнена Рожкова.

Нагадаємо, що Олександр Данилюк, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО), стверджує, що причиною безрезультатного завершення недавньої місії МВФ в Україні став розвиток ситуації навколо «ПриватБанку».