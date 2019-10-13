Новости Украины

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Украина может не получить новый кредит МВФ из-за "ПриватБанка" - НБУ. Фото: Еправда

Украина может не получить новый кредит МВФ из-за «ПриватБанка» — НБУ

13 окт 2019, 20:04
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Екатерина Рожкова, заместитель главы Национального банка Украины, заявила, что Украина может не получить новый транш от Международного валютного фонда в ближайшее время.

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По словам Рожковой, переговоры могут затянуться из-за спора с олигархом Игорем Коломойским по «ПриватБанку». Об этом она сказала в интервью Reuters.

Представитель НБУ напомнила, что правительство Украины ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ на 3,9 млрд долл. При этом размер помощи может быть увеличен до 8 млрд.

По словам Рожковой, для международного сообщества и МВФ ситуация с «ПриватБанком» — «красная линия».

Также она добавила, что видит опасность для инвестиционного климата Украины, если ситуация не будет урегулирована. Ситуацию с «ПриватБанком» нужно решать не путем расчетов с бывшими владельцами, уверена Рожкова.

Напомним, что Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), утверждает, что причиной безрезультатного завершения недавней миссии МВФ в Украине стало развитие ситуации вокруг «ПриватБанка».


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