Стрілянина в Києві: невідомі розстріляли чоловіка, він помер. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n128035-strilyanyna-v-kyievi-nevidomi-rozstrilyaly-cholovika-vin-pomer-foto.html

Ракурс

Стрілянина в Києві сталася ввечері 13 жовтня. Група невідомих розстріляла чоловіка біля офісної будівлі по вулиці Дегтярівській.

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Як повідомили в прес-службі Національної поліції, від отриманих травм чоловік помер в лікарні. Зараз поліція проводить операцію із затримання підозрюваних, які втекли з місця злочину на автомобілі.

На місці стрілянини поліцейські виявили гільзи, а також розпитали про подію свідків події.

Очевидці розповіли, що нападники зробили кілька пострілів у бік загиблого, після чого сіли в автомобіль чорного кольору і зникли. Загиблим виявився 33-річний чоловік, його особу встановлено.

Всі наряди поліції столиці орієнтовані на розшук нападників.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчора ввечері влаштували стрілянину на вулиці Пироговський в Голосіївському районі столиці.​