Немає можливостей зупинити: в Німеччині поставили крапку в будівництві "Північного потоку-2". Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n128036-nemaie-mojlyvostey-zupynyty-v-nimechchyni-postavyly-krapku-v-budivnyctvi-pivnichnogo-potoku-2.html

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«Північний потік-2», найбільший газопровід Росії, буде добудований. Про це заявила міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер.

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У коментарі Deutsche Welle німецький чиновник сказала, що в даний момент не існує можливостей зупинити будівництво російського газопроводу. При цьому вона визнала, що новий газопровід РФ є «складним проектом».

Було б нечесно створювати враження, що, враховуючи поточний стан роботи та укладені договори, будівництво газопроводу все ще може бути припинено, — сказала вона.

При цьому Крамп-Карренбауер визнала, що уряд Німеччини робить все, щоб під час переговорів з Росією була порушена тема безпеки країн Східної Європи.

​Нагадаємо, наприкінці липня комітет Сенату Сполучених Штатів Америки погодив проект закону про санкції проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2». Санкції будуть спрямовані на компанії Allseas зі Швейцарії та Saipem з Італії.