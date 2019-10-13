Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Немає можливостей зупинити: в Німеччині поставили крапку в будівництві "Північного потоку-2". Фото: rg.ru

Немає можливостей зупинити: в Німеччині поставили крапку в будівництві «Північного потоку-2»

13 жов 2019, 21:30
999

«Північний потік-2», найбільший газопровід Росії, буде добудований. Про це заявила міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер.

Loading...

У коментарі Deutsche Welle німецький чиновник сказала, що в даний момент не існує можливостей зупинити будівництво російського газопроводу. При цьому вона визнала, що новий газопровід РФ є «складним проектом».

Було б нечесно створювати враження, що, враховуючи поточний стан роботи та укладені договори, будівництво газопроводу все ще може бути припинено, — сказала вона.

При цьому Крамп-Карренбауер визнала, що уряд Німеччини робить все, щоб під час переговорів з Росією була порушена тема безпеки країн Східної Європи.

​Нагадаємо, наприкінці липня комітет Сенату Сполучених Штатів Америки погодив проект закону про санкції проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2». Санкції будуть спрямовані на компанії Allseas зі Швейцарії та Saipem з Італії.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...