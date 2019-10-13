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В Англії затримали принцесу Бельгії за участь в акції протесту. Фото: Reuters

В Англії затримали принцесу Бельгії за участь в акції протесту (ФОТО)

13 жов 2019, 21:57
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Принцеса Бельгії Есмеральда опинилася в поліцейській дільниці після того, як взяла участь в сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі в столиці Великобританії Лондоні.

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Про своє затримання вона сьогодні повідомила в Twitter. За її словами, її заарештували разом з іншими учасниками акції протесту.

Надзвичайна кліматична ситуація вимагає від усіх нас тиску на уряди, щоб вони діяли в терміновому порядку, — написала представниця королівської сім’ї.

61-річна принцеса висловила підтримку екоруху Extinction Rebellion, яке активно бореться з бездіяльністю з питань клімату і проводить акції по всьому світу.

В Англії затримали принцесу Бельгії за участь в акції протесту. Фото: Twitter

За даними видання Metro, принцесу доставили в поліцейський відділок, де протримали близько п’яти годин.

Нагадаємо, що 20 вересня марш за клімат відбувся в ряді українських міст. Колона маршу пройшла також і центральними вулицями Києва.


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