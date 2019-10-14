Новини України

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У Києві в ДТП за участю "швидкої" загинуло двоє людей. Фото: Facebook

У Києві в ДТП за участю «швидкої» загинуло двоє людей (ВІДЕО)

14 жов 2019, 08:23
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ДТП у Києві ввечері 13 жовтня забрала життя двох людей. Аварія за участю машини швидкої допомоги і легкового автомобіля Peugeot сталася ввечері 13 жовтня.

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Транспортні засоби зіткнулися на перехресті вулиць Ватутіна та Перова. Як повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook, швидка їхала на червоне світло по вулиці Маяковського, а Peugeot — по вулиці Ватутіна на зелений.

В результаті зіткнення автомобіль швидкої допомоги перекинувся на бік. В той момент в машині знаходилася дитина. В результаті аварії водій «швидкої» помер на місці події.

Двох лікарів в критичному стані доставляли в лікарню, але по дорозі дівчина-фельдшер померла. Дівчинка з «швидкої» і її батьки не отримали важких травм.

За кермом Peugeot була дівчина, яка везла двох дітей. Ніхто з них серйозно не постраждав.

Очевидці ДТП кажуть, що водій швидкої включив маячки незадовго до того, як поїхав на червоний.

Нагадаємо, що вчора дорожньо-транспортна пригода за участю співробітника поліції сталася у Вінницькій області.

Джерело: Ракурс


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