Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Представник України в ТКГ озвучив умови для початку розведення військ. Фото: ATR

Представник України в ТКГ озвучив умови для початку розведення військ

14 жов 2019, 08:57
999

Олексій Резніков, представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, озвучив умову, після виконання якї розведення військ на сході України може відбутися.

Loading...

За його словами, розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках на Донбасі можливо лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню. Про це він сказав у коментарі Українському кризовому медіа-центру.

Резніков зазначив, що тижневе дотримання режиму «тиші» в районах населених пунктів Золоте і Петровське повинні підтвердити спостерігачі міжнародної місії ОБСЄ.

Він додав, що виконання рішення про розведення тільки українською стороною неможливе, оскільки процес повинен здійснюватися дзеркально.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, чому не почалося розведення біля Золотого і Петровського.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Візит «депутатів» з окупованого Криму до Туреччини: з’явилася жорстка реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині після публікації інформації про те, що в країну прибула делегація у складі «депутатів» Держдуми РФ від окупованого Криму

Новини України
16:51   13 жов
Новини партнерів
Загрузка...