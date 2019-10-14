Новини України

Представник України в ТКГ озвучив умови для початку розведення військ. Фото: ATR

https://racurs.ua/ua/n128038-predstavnyk-ukrayiny-v-tkg-ozvuchyv-umovy-dlya-pochatku-rozvedennya-viysk.html

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Олексій Резніков, представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, озвучив умову, після виконання якї розведення військ на сході України може відбутися.

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За його словами, розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках на Донбасі можливо лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню. Про це він сказав у коментарі Українському кризовому медіа-центру.

Резніков зазначив, що тижневе дотримання режиму «тиші» в районах населених пунктів Золоте і Петровське повинні підтвердити спостерігачі міжнародної місії ОБСЄ.

Він додав, що виконання рішення про розведення тільки українською стороною неможливе, оскільки процес повинен здійснюватися дзеркально.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, чому не почалося розведення біля Золотого і Петровського.