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Ракурс
​Стрельба в Киеве: погибшим оказался известный кавказский активист. Фото: 24 канал

​Стрельба в Киеве: погибшим оказался известный кавказский активист

14 окт 2019, 10:00
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Появились новые подробности резонансного убийства в центре Киева, которое произошло вечером воскресенья, 13 октября. По уточненным данным, здесь убили кавказского активиста Арслана Гусейнова.

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Как сообщил на своей странице в Facebook бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук, погибший принадлежал к движению «кавказского антикремлевского сопротивления».

По словам экс-нардепа, мужчину убили «московские агенты». Также Мосийчук выразил недовольство тем, что в столице Украины происходят такие события.

У меня вопрос к руководству СБУ и ГПУ: почему на шестом году войны в Украине и в частности в Киеве кремлевская агентура свободно убивает своих врагов? — написал Мосейчук.

По данным сообщества dtp.kiev.ua, стрельбу открыли двое мужчин кавказской внешности. По информации журналистов, преступники скрылись на черном Toyota Camry. В городе ввели план «Сирена».

Напомним, что неизвестные открыли стрельбу возле офисного здания по улице Дегтяревской.

Источник: Ракурс


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