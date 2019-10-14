Санкции против России за использование химоружия продлили на год. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n128043-sankcii-protiv-rossii-za-ispolzovanie-himorujiya-prodlili-na-god.html

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Санкции против России за использование химического оружия продлены на год — до 16 октября 2020 года. Такое решение сегодня озвучили в Совете Европы.

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В пресс-релизе СЕ говорится, что ограничительные меры были введены за использование химического оружия в Сирии, а также за химическую атаку в британском Солсбери, где были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь.

Отмечается, что санкции включают запрет на поездки в Европейский Союз, а также замораживание активов лиц и предприятий, которые имеют отношение к применению или распространению химического оружия.

Ограничительные меры были продлены против четырех лиц, которые связанные с химической атакой в Солсбери. Еще пять лиц, попавших в санкционный список, имеют отношение к разработке химоружия.

Напомним, что в сентябре Европейский Союз принял решение еще на шесть месяцев продлить санкции против лиц и компаний, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.