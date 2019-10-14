Новини України

У Києві пройшов мітинг на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця Марківа. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n128045-u-kyievi-proyshov-mityng-na-pidtrymku-zasudjenogo-v-italiyi-nacgvardiycya-markiva-video.html

Ракурс

Марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа проходив сьогодні в центрі Києва. Учасники мітингу прийшли до Міністерства закордонних справ з плакатами «Італія, почуй», «Свободу Маркиву» і «Марків не винен».

Loading...

Всього в акції брали участь кілька десятків активістів, серед яких і дружина Марківа. Вона зажадала, щоб Україна визнала її чоловіка політв’язням.

Головна мета акції протесту — домогтися справедливого суду над українським бійцем Нацгвардії. Під будівлею МЗС України вони зажадали активізації процесу його звільнення. Вони передали у відомство запит МЗС про те, як рухається питання подачі апеляції в італійський суд.

Після цього колона вирушила до посольства Італії в Україні.

Нагадаємо, 12 серпня суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у нібито причетності до вбивства у травні 2014 року мінометним вогнем італійського журналіста Андреа Рокеллі, який перебував на контрольованій тоді бойовиками території Донбасу.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що допоможуть оскаржити в Апеляційному суді вирок учаснику АТО нацгвардійцю Віталію Марківу.