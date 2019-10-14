Новини України

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У Києві пройшов мітинг на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця Марківа. Фото: Факти

У Києві пройшов мітинг на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця Марківа (ВІДЕО)

14 жов 2019, 12:57
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Марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа проходив сьогодні в центрі Києва. Учасники мітингу прийшли до Міністерства закордонних справ з плакатами «Італія, почуй», «Свободу Маркиву» і «Марків не винен».

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Всього в акції брали участь кілька десятків активістів, серед яких і дружина Марківа. Вона зажадала, щоб Україна визнала її чоловіка політв’язням.

Головна мета акції протесту — домогтися справедливого суду над українським бійцем Нацгвардії. Під будівлею МЗС України вони зажадали активізації процесу його звільнення. Вони передали у відомство запит МЗС про те, як рухається питання подачі апеляції в італійський суд.

Після цього колона вирушила до посольства Італії в Україні.

Нагадаємо, 12 серпня суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у нібито причетності до вбивства у травні 2014 року мінометним вогнем італійського журналіста Андреа Рокеллі, який перебував на контрольованій тоді бойовиками території Донбасу.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що допоможуть оскаржити в Апеляційному суді вирок учаснику АТО нацгвардійцю Віталію Марківу.

Джерело: Ракурс


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