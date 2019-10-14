Выборы в Польше: представители украинской диаспоры не попали в Сейм

Вчера в Польше состоялись парламентские выборы, фото: needpix.com

https://racurs.ua/n128053-vybory-v-polshe-predstaviteli-ukrainskoy-diaspory-ne-popali-v-seym.html

Ракурс

Представителям украинской диаспоры Польши не удалось попасть в Сейм на парламентских выборах, которые состоялись вчера.

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Об этом сообщает газета украинцев Польши «Наше слово».

Так, кандидат Мирон Сыч, который на выборах принимал участие в составе списка оппозиционной «Гражданской коалиции», получил лишь 4,3 тыс. голосов при необходимых для попадания в Сейм 6 тыс. голосов.

Еще меньше получили другие представители украинцев в этом списке — Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская. У них примерно по 0,5 тыс. голосов.

Еще меньший результат показали натурализованные уроженцы Украины в списках «Cоюза демократической левых» Олеся Ивченко и Максим Капланский. Они получили лишь по 300 голосов.

Представитель украинского нацменьшинства в списках «Польской селянской партии» Мирослав Машлюх получил более 1,2 тыс. голосов, Андрей Барна — почти полтысячи.

В то же время в парламент попали несколько радикальных польских националистов, в том числе и по спискам правящей партии «Право и Справедливость», где, по словам издания, уменьшается влияние «проукраинского» ее крыла.

Также место в Сейме получил представитель «православного меньшинства» Евгений Чиквин из Подляшья, который входит в редакцию издания «Przegląd Prawosławny», активно критикующего независимость Православной церкви Украины.

Напомним, в новый состав польского парламента также войдут «друзья Путина» из объединения «Конфедерация», которое получило 6,7% голосов избирателей.