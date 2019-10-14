Вибори в Польщі: представники української діаспори не потрапили до Сейму

Вчора в Польщі відбулися парламентські вибори, фото: needpix.com

https://racurs.ua/ua/n128053-vybory-v-polschi-predstavnyky-ukrayinskoyi-diaspory-ne-potrapyly-do-seymu.html

Ракурс

Представникам української діаспори Польщі не вдалося потрапити до Сейму на парламентських виборах, які відбулися вчора.

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Про це повідомляє газета українців Польщі «Наше слово».

Так, кандидат Мирон Сич, котрий на виборах брав участь у складі списку опозиційної «Громадянської коаліції», здобув лише 4,3 тис. голосів при необхідних для потрапляння до Сейму 6 тис. голосів.

Ще менше отримали інші представники українців у цьому списку — Мирослава Керик і Ксенія Довгань-Доманська. У них приблизно по 0,5 тис. голосів.

Ще менший результат показали натуралізовані уродженці України у списках «Cоюзу демократичної Лівиці» Олеся Івченко і Максим Капланський. Вони отримали лише по 300 голосів.

Представник української нацменшини в списках «Польської селянської партії» Мирослав Машлюх отримав понад 1,2 тис. голосів, Андрій Барна — майже півтисячі.

Натомість до парламенту потрапили кільканадцять радикальних польських націоналістів, зокрема й за списками правлячої партії «Право і Справедливість», де, за словами видання, зменшується вплив «проукраїнського» її крила.

Також місце в Сеймі здобув представник «православної меншини» Євген Чиквін із Підляшшя, котрий входить до редакції видання «Przegląd Prawosławny», яке активно критикує незалежність Православної церкви України.

Нагадаємо, до нового складу польського парламенту також увійдуть «друзі Путіна» з угруповання «Конфедерація», котре здобуло 6,7% голосів виборців.