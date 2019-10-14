Вибори в Польщі: до Сейму потрапляють «друзі Путіна»

Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n128051-vybory-v-polschi-do-seymu-potraplyaut-druzi-putina.html

Ракурс

За результатами парламентських виборів у Польщі, котрі відбулися 13 жовтня, до Сейму (парламенту) потрапляє угруповання «Конфедерація», члени котрого підтримують політику президента РФ Володимира Путіна.

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За результатами опрацювання майже 100% виборчих протоколів «Конфедерація» отримала понад 6,7% голосів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Переконливу перемогу здобула правляча партія «Право і Справедливість» Ярослава Качинського з понад 43,7% голосів підтримки, кандидатом від котрої у 2015 році був чинний президент Польщі Анджей Дуда.

Другу сходинку посіла ліберальна «Громадянська платформа» — 27,24%.

Також до Сейму потрапляють «Cоюз демократичної Лівиці» — понад 12,5% та «Польська селянська партія» — понад 8,5%.

Таким чином, «Право і Справедливість» другий раз поспіль зможе створити однопартійну більшість у Сенаті.

Також поляки обирали 100 членів Сенату.

Тут також перемогла партія «Право і Справедливість», здобувши 44,7%. У «Громадянської платформи» — понад 35%, у «Польської селянської партії» — 5,7%.

Однак, за інформацією видання Onet, сукупна кількість сенаторів у опозиції буде більшою. У правлячої партії лише 48 сенаторів, в той час як «Громадянська коаліція» матиме 44, «Польська селянська партія» — 3, «Союз демократичних лівих сил» — 2. Ще троє сенаторів — незалежні кандидати, наближені до «Громадянської платформи».

На минулих виборах до Сенату «Право і Справедливість» здобула 61 мандат.

Нагадаємо, на початку цього року Польща запропонувала змінити «нормандський формат».