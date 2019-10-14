Выборы в Польше: в Сейм попадают «друзья Путина»

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n128051-vybory-v-polshe-v-seym-popadaut-druzya-putina.html

Ракурс

По результатам парламентских выборов в Польше, которые состоялись 13 октября, в Сейм (парламент) попадает объединение «Конфедерация», члены которого поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

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По результатам обработки почти 100% избирательных протоколов «Конфедерация» получила более 6,7% голосов, сообщает агентство «Укринформ».

Убедительную победу одержала правящая партия «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского с более чем 43,7% голосов поддержки, кандидатом от которой в 2015 году был действующий президент Польши Анджей Дуда.

Второе место заняла либеральная «Гражданская платформа» — 27,24%.

Также в Сейм попадают «Cоюз демократической левых» — более 12,5% и «Польская селянская партия» — более 8,5%.

Таким образом, «Право и Справедливость» второй раз подряд сможет создать однопартийное большинство в Сенате.

Также поляки избирали 100 членов Сената.

Здесь также победила партия «Право и Справедливость», получив 44,7%. У «Гражданской платформы» — более 35%, у «Польской селянской партии» — 5,7%.

Однако, по информации издания Onet, совокупное количество сенаторов у оппозиции будет большим. У правящей партии лишь 48 сенаторов, в то время как «Гражданская коалиция» будет иметь 44, «Польская селянская партия» — 3, «Союз демократических левых сил» — 2. Еще трое сенаторов — независимые кандидаты, приближенные к «Гражданской платформе».

На прошлых выборах в Сенат «Право и Справедливость» получила 61 мандат.

Напомним, в начале этого года Польша предложила изменить «нормандский формат».