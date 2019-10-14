Сегодня в Киеве проходит марш ветеранов, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n128049-net-kapitulyacii-veterany-rossiysko-ukrainskoy-voyny-provodyat-marsh-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня, в День защитника Украины, в 16.00 в киевском парке имени Тараса Шевченко начался марш «Нет капитуляции», инициированный ветеранами российско-украинской войны.

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Эта акция была поддержана рядом ветеранских организаций.

Участники марша планируют пройти колонной от парка Тараса Шевченко до Майдана Незалежности.

Колонну возглавляют ветераны войны с государственными флагами или флагами своих боевых подразделений или ветеранских союзов, без политических лозунгов и символики политсил. Также в колонне присутствуют обычные граждане, политические и общественные активисты.

Давайте снова покажем, что мы едины в нашей позиции — отстоять Украину! — подчеркивают организаторы на странице акции в социальной сети Фейсбук, имея в виду Марш защитников Украины, который проходил на День Независимости 24 августа этого года в Киеве.

Напомним, вчера в совместном заявлении руководителей Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Совета национальной безопасности и обороны участников сегодняшних акций предупредили о возможности провокаций и призвали не участвовать в возможных деструктивных действиях.