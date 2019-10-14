Сьогодні в Києві відбувається марш ветеранів, фото: «Укрінформ»

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Сьогодні, в День захисника України, о 16.00 в київському парку імені Тараса Шевченка розпочався марш «Ні капітуляції», ініційований ветеранами російсько-української війни.

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Ця акція була підтримана низкою ветеранських організацій.

Учасники маршу планують пройти колоною від парку Тараса Шевченка до Майдану Незалежності.

Колону очолюють ветерани війни з державними прапорами або прапорами своїх бойових підрозділів чи ветеранських спілок, без політичних гасел та символіки політсил. Також у колоні присутні звичайні громадяни, політичні та громадські активісти.

Давайте знову покажемо, що ми єдині у нашій позиції — відстояти Україну! — наголошують організатори на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук, маючи на увазі Марш захисників України, котрий відбувався на День Незалежності 24 серпня цього року в Києві.

Нагадаємо, вчора у спільній заяві керівників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і Раді національної безпеки і оборони учасників сьогоднішніх акцій попередили про можливість провокацій та закликали не брати участі в можливих деструктивних діях.