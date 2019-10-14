Ученые заново открыли формулу инсектицида DFDT

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Ученые заново открыли формулу DFDT — инсектицида, который быстро убивает комаров, переносящих болезни.

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Формулу этого химического вещества, которое немецкие военные использовали для борьбы с насекомыми во время боевых действий в Советском Союзе и Северной Африке, забыли после Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Университета Нью-Йорка.

Американские военные в своих кампаниях в Европе и Тихом океане использовали ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), который впоследствии стал ведущим инсектицидом XX века.

ДДТ известен своим губительным воздействием на окружающую среду и дикую природу. DFDT (также известный как Gix или Fluorgesarol) был более эффективным против насекомых, действовал быстрее и в меньших количествах, потенциально минимизируя негативное влияние на окружающую среду. В частности, комаров он убивал в два-четыре раза быстрее.

Однако в послевоенном хаосе производство DFDT резко прекратилось. Военные чиновники союзников, который опрашивали ученых Третьего рейха, отвергли утверждение немцев, что DFDT был более быстрым и менее токсичным для млекопитающих, чем ДДТ, назвав их исследования «скудными» и «неадекватными» в отчетах военной разведки.

Заново DFDT отрыли ученые, исследовавшие кристаллическую форму ДДТ. Исследовательская группа начала изучать фторированные формы ДДТ, заменяя атомы хлора на фтор.

Они изготовили инсектицид из двух твердых формы соединения — монофтор и аналог дифтора — и испытали их на фруктовых мухах и комарах, включая виды комаров, которые переносят малярию, желтую лихорадку, лихорадку денге и вирус Зика.

Твердые формы фторированных ДДТ убивали насекомых быстрее, чем ДДТ.

Кроме химического анализа, исследователи стремились установить, имеет ли их изобретение аналоги. Делая это, они раскрыли богатую и неспокойную историю аналога дифтора — DFDT.

Мы с удивлением обнаружили, что сначала ДДТ имел конкурента, который проиграл гонку из-за геополитических и экономических обстоятельств, не говоря уже о его связи с немецкими военными, а не из-за научных суждений. Более быстрый, менее устойчивый инсектицид, как DFDT, мог бы изменить ход XX века, — отмечают ученые.

Более того DFDT, оказался неизвестным современным энтомологам, с которыми советовались исследователи.

Необходимость поиска новых инсектицидов вызвана все возрастающей резистентностью насекомых, которые разносят многочисленные заболевания, к существующим средствам. Новые заболевания, такие как вирус Зика, могут угрожать здоровью людей в условиях изменения климата.

Скорость действия DFDT препятствует развитию сопротивления, — отмечают исследователи, комментируя преимущества інсектицида. — Кристаллы инсектицидов убивают комаров, поглощаясь через подушечки лап. Эффективные соединения быстро убивают насекомых, возможно, раньше, чем они смогут дать потомство".

Напомним, недавно ученые установили, что тараканы становятся все более устойчивыми к почти каждому виду химических инсектицидов.