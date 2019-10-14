Учені заново відкрили формулу інсектициду DFDT

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Учені заново відкрили формулу DFDT — інсектициду, який швидко вбиває комарів, що переносять хвороби.

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Формулу цієї хімічної речовини, котру німецькі військові використовували для боротьби з комахами під час бойових дій у Радянському Союзі та Північній Африці, забули після Другої світової війни, повідомляє прес-служба Університету Нью-Йорка.

Американські військові у своїх кампаніях в Європі та Тихому океані використовували ДДТ (дихлордифенілтрихлорметилметан), котрий згодом став провідним інсектицидом XX століття.

ДДТ відомий своєю згубною дією на навколишнє середовище та дику природу. DFDT (також відомий як Gix чи Fluorgesarol) був більш ефективним проти комах, діяв швидше і в менших кількостях, потенційно мінімізуючи негативний вплив на навколишнє середовище. Зокрема, комарів він убивав у два-чотири рази швидше.

Однак у післявоєнному хаосі виробництво DFDT різко припинилося. Військові чиновники союзників, які опитували вчених Третього рейху, відкинули твердження німців, що DFDT був швидшим і менш токсичним для ссавців, ніж ДДТ, назвавши їхні дослідження «мізерними» та «неадекватними» у звітах військової розвідки.

Заново DFDT відрили учені, які досліджували кристалічну форму ДДТ. Дослідницька група почала вивчати фторовані форми ДДТ, замінюючи атоми хлору на фтор.

Вони виготовили інсектицид з двох твердих форми сполуки — монофтор та аналог дифтору — і випробували їх на фруктових мухах та комарах, включаючи видів комарів, які переносять малярію, жовту лихоманку, лихоманку денге та вірус Зіка.

Тверді форми фторованого ДДТ вбивали комах швидше, ніж ДДТ.

Окрім хімічного аналізу, дослідники прагнули встановити, чи має їхній винахід аналоги. Роблячи це, вони розкрили багату і неспокійну історію аналогу дифтору — DFDT.

Ми з подивом виявили, що спочатку ДДТ мав конкурента, який програв гонку через геополітичні та економічні обставини, не кажучи вже про його зв’язок з німецькими військовими, а не через наукові міркування. Більш швидкий, менш стійкий інсектицид, як DFDT, міг би змінити хід XX століття, — наголошують учені.

Більше того DFDT, виявився невідомий сучасним ентомологам, з якими радилися дослідники.

Необхідність пошуку нових інсектицидів викликана все зростаючою резистентністю комах, котрі розносять численні захворювання, до існуючих засобів. Нові захворювання, такі як вірус Зіка, можуть загрожувати здоров’ю людей в умовах зміни клімату.

Швидкість дії DFDT перешкоджає розвитку опору, — наголошують дослідники, коментуючи переваги інсектициду. — Кристали інсектицидів вбивають комарів, коли поглинаються через подушечки лап. Ефективні сполуки швидко вбивають комах, можливо, перш ніж вони зможуть дати потомство.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що таргани стають все більш стійкими до майже кожного виду хімічних інсектицидів.