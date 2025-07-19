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Ракурс
ЗМІ дізнались, як США перерозподілятимуть поставки зброї заради України

ЗМІ дізнались, як США перерозподілятимуть поставки зброї заради України

19 лип 2025, 09:01
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ЗМІ дізнались, як США перерозподілятимуть поставки зброї заради України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа перерозподілятиме поставки зброї союзникам, готуючись у майбутньому надавати пріоритет тим країнам, які готові віддати Україні озброєння, зокрема системи Patriot, зі своїх запасів, повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, адміністрація перемістила Німеччину на перше місце в черзі на отримання систем протиповітряної оборони Patriot, що дасть змогу німецькій стороні передати Україні наявні у неї дві системи.

Протягом наступного тижня, ймовірно, буде укладено більше угод між США та їх союзниками про надання додаткової зброї, зазначає видання.

Берлін заявляв, що відправить в Україну два наявні у нього комплекси Patriot, як тільки отримає заміну ним із США. Рішення адміністрації Трампа, якщо воно підтвердиться, дозволить зробити це швидше.

Це перший відомий випадок, коли адміністрація сприяє прискоренню постачання зброї в Україну, відколи Дональд Трамп цього місяця почав говорити, що згоден на нові постачання озброєнь Києву, пише WSJ.

Офіційного підтвердження цього рішення наразі немає, зазначає Reuters.

Джерело: Ракурс


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