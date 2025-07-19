Австралія передала Україні партію танків M1A1 Abrams

https://racurs.ua/ua/n207905-avstraliya-peredala-ukrayini-partiu-tankiv-m1a1-abrams.html

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Україна отримала від Австралії більшість із 49 модифікованих танків M1A1 Abrams, а решту доставлять найближчими місяцями, заявив міністр оборони Річард Марлес.

Загалом Україна отримає 49 танків M1A1 Abrams.

В Австралії на озброєнні було 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році. Однак їх жодного разу не розгортали в зоні бойових дій, а в липні 2024 року списали. На заміну їм приходять новіші бойові танки M1A2.